Der Film hält sich so hartnäckig wie ein Virus in seiner optimalen Umgebung: Wer das Wort „Outbreak“, also Ausbruch, in die Suchmaschine Google wirft, wird zwar eine unendliche Anzahl an Artikeln über das Coronavirus finden, aber die Nummer 1 auf der Liste ist immer noch der mäßig gelungene Thriller „Outbreak“ von Wolfgang Petersen. Ein Affe, mit einem tödlichen Virus infiziert, wird an eine Zoohandlung in den USA verkauft, kratzt dort einen Menschen und setzt so einen Teufelskreis in Gang. Diese Krise ist gepflastert mit Bildern, die wir derzeit überall sehen: Menschen in Schutzanzügen, Militär, das ganze Dörfer abriegelt, Menschen mit Gesichtsmasken. Das Kopfkino geht an. Willkommen im Panikraum.