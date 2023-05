Im Sommer ist der knapp sechs Kilometer lange Grundlsee wegen seiner angenehmen Temperaturen zum Baden beliebt. Das einzigartige Panorama, die steil aufragenden Berge machen aus einem Badetag ein außergewöhnliches Naturerlebnis.

Noch reichen die Temperaturen für einen Sprung ins glasklare Wasser nicht aus. Dafür hat man den See im Mai fast für sich allein. Ein abwechslungsreicher Rundweg führt in gemütlichen vier Stunden rund um den See herum. Hoch oben auf dem Gipfel des Toten Gebirges liegt noch jede Menge Schnee, doch hier am See hat der Frühling bereits bunte Farbtupfer ins Landschaftsbild gezaubert.

Die Route um den Grundlsee © KLZ/Infografik

Die Wanderung kann beliebig gestartet werden. Wir beginnen direkt im Luftkurort Grundlsee und folgen dem ausgeschilderten Panorama-Rundweg gegen den Uhrzeigersinn. Zunächst geht es über eine kleine Brücke, vorbei an einigen Häusern hinein in ein Waldstück.

Hoch über dem See halten wir uns in östlicher Richtung. Der Weg wird bald zu einem schmalen Steig, der sich eng an den Hang schmiegt. Zum Teil führt der gut abgesicherte Rundweg in schwindelerregender Höhe über dem Wasser entlang.

© Herbert Raffalt

Nachdem wir diesen romantischen Teil hinter uns gebracht haben, führt uns die Strecke auf einer schmalen Straße vorbei an Frühlingswiesen in den Ortsteil Gößl. Hier, beim Gasthof Rostiger Anker, wechseln wir auf den Norduferweg. Jetzt geht es an der Uferpromenade entlang oder alternativ etwas erhöht (Markierung) wieder zurück zum Ausgangspunkt.