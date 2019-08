Facebook

Ein paar freie Tage, ein unschlagbares Schnäppchen, ein paar Klicks - noch nie ist aus dem verlängerten Wochenende so schnell und so günstig ein spontaner Städtetrip geworden wie heute. Während Begriffe wie „Flugscham“ und „Overtourism“ grassieren, wird global so viel gereist wie noch nie. Von akuten Symptomen ist in der Reisebranche aber kaum etwas zu merken: „Wir sehen das in der Praxis und in der Nachfrage wesentlich weniger stark, als es in der medialen Diskussion erscheint“, sagt Gregor Kadanka, Fachverbandsobmann der österreichischen Reisebüros.