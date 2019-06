Überbuchte Maschinen, Verspätungen, Annullierungen: was auf dem Flug in den Urlaub schiefgehen kann und was Reisenden zusteht.

© Prostock-studio/stock.adobe.com (Konstantin Postumitenko)

Ich halte ein gültiges Ticket in der Hand, war rechtzeitig am Gate, aber mein Flug ist überbucht und ich muss eine spätere Maschine nehmen. Wie kann das sein?

ANTWORT: Airlines überbuchen ihre Maschinen zunehmend und können dann natürlich nicht alle Gäste transportieren. Muss man deshalb eine spätere Verbindung nehmen, haben Passagiere nach der Fluggastrechteverordnung der EU dieselben Ansprüche, wie sie bei Annullierung oder Verspätung gelten. Ein Tipp, wenn man es nicht eilig hat: Wenn ein Flug überbucht ist, suchen Airlines oft Freiwillige, die eine spätere Verbindung in Kauf nehmen. Für den frei gewordenen Platz bezahlen sie dem Passagier oft mehr, als ihm als Entschädigung bei einem überbuchten Flieger zugestanden wäre. In der Regel fällt der Betrag höher aus, wenn er in Bonusmeilen oder Gutscheinen ausbezahlt wird, als bar oder per Überweisung.