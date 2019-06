Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stockpics/stock.adobe.com

Ich fliege nur nach Spanien – das ist ja in der EU. Reicht da nicht der Führerschein?

Nein. Dieser Mythos hält sich hartnäckig – quer durch alle Altersgruppen. "Zwar gilt der Führerschein in Österreich als amtlicher Lichtbildausweis, er ist allerdings kein Reisedokument", weiß ÖAMTC-Touristikerin Dagmar Riedl. "Für eine Reise ins Ausland benötigt man grundsätzlich den Reisepass oder Personalausweis." Auch viele Fluglinien, Kreuzfahrtschiffe und Fähren setzen in ihren Beförderungsbedingungen ein gültiges Reisedokument voraus – andernfalls kann die Beförderung verweigert werden.

Bei einer kurzen Fahrt ins Nachbarland braucht man doch keinen Reisepass!?

Doch. "Auch eine kurze Fahrt ins Nachbarland – sei es zum Einkaufen oder übers kleine deutsche Eck – ist ein Grenzübertritt. Daher ist auch dafür ein Reisepass oder Personalausweis nötig", weiß die ÖAMTC-Expertin. "Ein Grenzübertritt ohne passendes Dokument ist eine Verwaltungsübertretung und damit strafbar."

Braucht ein Kind einen eigenen Reisepass?

Ja. Den Eintrag im Pass der Eltern gibt es seit 2009 nicht mehr. Der Österreichische Sicherheitsreisepass gilt für alle Personen ab 12 für zehn Jahre. Bis zu einem Alter von zwei Jahren wird ein Reisepass mit einer zweijährigen Gültigkeitsdauer ausgestellt. Ab dem zweiten Geburtstag wird ein Reisepass mit einer fünfjährigen Gültigkeitsdauer ausgestellt.

Darf ein Kinderreisepass abgelaufen sein?

Nein, auf keinen Fall. Ein Kinderreisepass muss immer gültig sein. Grundsätzlich hat Österreich zwar mit 17 europäischen Ländern ein Abkommen, das es erlaubt, mit einem bis zu fünf Jahre alten Reisepass einzureisen – Kinderreisepässe sind davon jedoch ausgenommen. Achtung: Bei einem Personalausweis gibt es keine Ablauffrist – dieser muss immer gültig sein.

Ich habe gerade gesehen, dass mein Pass abgelaufen ist. Wie komme ich am schnellsten an ein neues Dokument?

Ist der Pass abgelaufen, muss man den neuen persönlich bei der Passbehörde (unabhängig vom Wohnsitz) beantragen und ein aktuelles, international gültiges Passfoto mitbringen. Der neu ausgestellte Sicherheitsreisepass wird im Inland im Regelfall innerhalb von fünf Arbeitstagen an die jeweilige Wunschadresse per Post (Rsb) zugestellt. "Der Ein-Tages-Expresspass wird binnen 24 Stunden produziert und mittels Botendienst an jede gewünschte Adresse in ganz Österreich zugestellt", sagt Lukas Praml, Geschäftsführer der Österreichischen Staatsdruckerei.

Mein Pass ist gebstohlen worden. Wie gehe ich am besten vor?

Wird der Pass im Ausland gestohlen, ist eine Verlust- oder Diebstahlsanzeige bei der örtlichen Polizei notwendig. Die nächste österreichische Vertretungsbehörde stellt dann sofort einen Notpass für die Rückreise aus. Im Fall eines Diebstahls im Inland ist für eine Neuausstellung auch eine Diebstahlsanzeige bei der örtlichen Polizei notwendig. Bei Verlust des Passes im Inland reicht die mündliche Information an die Passbehörde. Eine Verlustanzeige ist in diesem Fall nicht erforderlich.