Die sardische Costa Smeralda ist ein Sehnsuchtsort für alle, die besonders schöne Strände lieben. Allerdings haben die unter der hohen Zahl von Besuchern zusehends zu leiden, weshalb nun ein weiterer Strand in Italien angekündigt hat, ein Besucherlimit einzuführen. Konkret handelt es sich um die Gemeinde Arzachena, deren 88 Kilometer lange Küste verstärkt mit Erosion zu kämpfen hat, berichtet die italienische Tageszeitung „La Repubblica“.

In diesem Jahr will man auf dem Strand „Le Piscine“ an der Küste von Cannigione einen Testlauf starten: „Ein Reiseziel wie Arzachena mit rund 14.000 ständigen Einwohnern zählt im August täglich über 140.000 Menschen, die durch das Gebiet reisen, Zahlen, die sich stark auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen, unseres wichtigsten Erbes, auswirken“, erklärt der Stadtrat Tourismus, Claudia Giagoni.

Für den Zugang zum Strand „Le Piscine“ zwischen 15. Juli bis 31. August soll es eine App geben, über die man den Eintritt zum Strand bis zu 72 Stunden im Voraus für einen ganzen oder einen halben Tag buchen kann. Wie viel der Zutritt kosten wird, wurde noch nicht kommuniziert. Ein Teil der Plätze ist für die Einwohner reserviert, die wie Kinder unter zwölf Jahren weiterhin kostenlosen Zugang zum Strand haben.