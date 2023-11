In Kärnten setzt man auf sogenannte Slow Trails. Das sind Naturpfade, die in der Regel nicht länger als zehn Kilometer sind und maximal 300 Meter Höhenunterschied haben. Bei den Slow Trails geht es also nicht um Leistung, sondern vielmehr um Entschleunigung und Ruhe in der Natur. Gerade jetzt, wenn die Tage kurz sind, bieten sich die sorgsam ausgewählten Wegstrecken an.

Mittlerweile gibt es schon 20 verschiedene Trails in ganz Kärnten. Der Slow Trail „Zwergsee“ oberhalb des Millstätter Sees ist aufgrund seiner sonnigen Lage besonders attraktiv. Schon am Ausgangspunkt wird der Besucher anhand einer Infotafel auf die besondere Bedeutung des Waldes und den sensiblen Lebensraum Natur hingewiesen.

Der Slow Trail „Zwergsee“ startet am gebührenpflichtigen Parkplatz Kalvarienberg in der Ortschaft Kleindombra. Wir folgen einem nahezu ebenen Fahrweg durch die kleine Ortschaft. Am Rande der Siedlung geht es an einem Gehöft vorbei in den Wald hinein. Nach etwa 20 Minuten Gehzeit kommen wir zur „Waldbühne auf der Luschan Höhe“, einer schönen Aussichtsplattform mit Blick auf den Millstätter See.

Von hier geht es weiter zum Zwergsee. Ab dem kleinen Waldsee wird der Weg etwas steiler. Angenehm geht es durch einen duftenden Wald bis zum Klieberteich. Vom idyllisch gelegenen Gewässer führt der Weg leicht abwärts aus dem Wald heraus. Nach einer guten Stunde gelangen wir so wieder zurück zum Ausgangspunkt beim Parkplatz am Kalvarienberg.