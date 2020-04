Facebook

Ein zauberhaftes Wochenende wartet © Photoreport Helmut Lunghammer

1.Was berichtet eigentlich die Bibel vom Ostersonntag?

a) Dass Maria Magdalena und andere Jüngerinnen vor dem leeren Grab stehen

b) Dass Jesus bei Sonnenaufgang begraben wird

c) Dass Petrus leugnet, Jesus zu kennen

2.Warum wird ausgerechnet zu Ostern bei der Predigt in katholischen Kirchen gelacht?

a) Weil da Leute in die Kirche gehen, die es sonst nie tun - und deshalb die Anstandsregeln nicht kennen

b) Um die Osterfreude zum Ausdruck zu bringen

c) Weil Priester ausnahmsweise aus dem lustigen Alten Testament vortragen

3. Wann findet die Osterwoche statt?

a) Zwischen Ostersonntag und Weißen Sonntag (nächste Woche)

b) Das war die Vorwoche - zwischen Palmsonntag und Ostersonntag

c) So bezeichnet man die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten

4. Und: Gibt es den Ostersamstag?

a) Natürlich, der war gestern

b) Nur an ungeraden Jahren

c) Liturgisch gesehen ist es der Samstag nach dem Ostersonntag

5.Wofür steht Alpha und Omega auf der Oster-kerze?

a) Als Symbol für "Ich bin der Anfang und das Ende"

b) Für den göttlichen Segen, die Kerze möge lange Licht spenden

c) Das sind Runen der Rauchfangkehrer und Feuerwehr

6.Wie viele Eier verspeisen die Österreicher rund um Ostern?

a) Eine Million

b) 300 Milliarden

c) 50 Millionen

7. Warum sind Ostereier so lange haltbar und auch optisch ansprechend?

a) Weil Haseneier länger halten

b) Weil sie mit dem Harz von Kiefern überzogen werden

c) Weil sie gesegnet sind

Ostern ist auch ein farbenfrohes Fest Foto © APA/HANS PUNZ

8.Was bedeutet eigentlich "pascha"?

a) Kärntnerisch für "Gott"

b) Hebräisch für "Osterhase"

c) Aramäisch für "Ostern"

9.Worauf müssen britische Autofahrer derzeit achten?

a) Auf Eier, die an abschüssigen Straßen hinabgerollt werden, bis sie zerbrechen

b) Auf die Hasenwanderung

c) Zebrastreifen-Segnungen

10.Was ist ein so genannter Smigus-dyngus?

a) Eine geheime Zauberformel zur Auferstehung von Toten

b) Ein polnischer Osterbrauch (Am Ostermontag bespritzen sich die Menschen mit Wasser)

c) "Guten Appetit" auf Aramäisch

11. Warum gibt es das Osterlamm?

a) Weil uns in den 70er-Jahren die Rinder ausgingen

b) Das stammt aus einer alten Osterinsel-Tradition

c) Es erinnert an die Pessachopfer, die es im Tempel zu Jerusalem bis 70 n. Chr. gab

12. Seit dem Jahr 1091 beginnt der österliche Festkreis mit dem Aschermittwoch. Warum?

a) Weil in diesem Jahr eine Hungersnot ausbrach

b) In der Synode von Benevent wurde festgelegt, dass die Sonntage nicht als Fastentage gelten

c) Weil damals an diesem Tag die meisten Hexen verbrannt wurden

13. Welche Zutat für die richtige Osterjause wurde kürzlich mit dem EU-Herkunftszertifikat ausgezeichnet?

a) Kren

b) Osterfleisch

c) Ei

14. Eine aktuelle Umfrage: Zwei Drittel der Österreicher machen zu Ostern. . .

a) eine Städtereise

b) Urlaub zu Hause

c) ein letztes Mal Schiferien

15. Seit wann ist die Karwoche gemeinsame Fastenzeit?

a) seit dem 3. Jahrhundert vor Christus

b) seit Jesus am Kreuz gestorben ist

c) seit dem 3. Jahrhundert nach Christus

16. Für Experten: Was ist ein Luzernar?

a) Ein uralter Osterbrauch aus Luzern

b) Ein Teil der Liturgie der Osternacht

c) So heißen die Schokohasen in der Schweiz

17. Fleisch wird geweiht, oder doch nicht?

a) Nein, gesegnet

b) Ja, es heißt ja auch Fleischweihe

c) Nein, beim Fleisch funktioniert das nicht

18. Warum sollten am Ostersonntag schwere Gegenstände gehoben werden?

a) Weil man an diesem Tag dadurch besondere Kräfte bekommt

b) weil das zum Osterputz gehört

c) damit man die Osterjause leichter verdaut

Die richtigen Antworten... 1a), 2b), 3a), 4c),

5a), 6c), 7b), 8c),

9a), 10b), 11c),12b),

13a),14b), 15c), 16b),

17a), 18a)