Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht in jeder Region ist das Osterbrot süß © Hetizia - stock.adobe.com

Egal, ob Spinat am Gründonnerstag oder Osterkrainer am Karsamstag oder Ostersonntag: In kaum einer anderen Jahreszeit wird dem Essen derartige Bedeutung zugemessen wie zu Ostern. Wir haben ein paar Fakten dazu zusammengesammelt.

Wussten Sie, dass ... ?

... am Gründonnerstag viermal so viel Spinat in Österreich gegessen wird wie an anderen Tagen?

... in der Karwoche sieben Prozent aller sechs Millionen pro Jahr verkauften Spinatpackungen abgesetzt werden?

... jeder Österreicher rund um Ostern im Schnitt acht gefärbte und gekochte Ostereier isst? Insgesamt gibt es hierzulande jedes Jahr rund 70 Millionen Ostereier >>Mehr dazu in dieser Grafik<<

... der Eier-Absatz in den Wochen nach Ostern im Supermarkt um zehn Prozent sinkt?

... eine Million Kilogramm Selchfleisch österreichweit um Ostern verspeist wird – und damit der Selchfleisch-Absatz im Ostermonat doppelt so hoch ist wie in anderen Monaten?

... zu Ostern 230.000 Kilogramm Lamm- und Schaffleisch in Österreich verspeist werden?

... es große regionale Unterschiede bei der Konsistenz und den Zutaten von Osterbroten gibt? >>Mehr dazu lesen Sie hier<<