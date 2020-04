Das letzte Abendmahl Das Ostergeheimnis mit den Augen Leonardo da Vincis

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Es gilt als Meisterwerk der Kunstgeschichte: Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci © APA/ORF

Was ist ein Menschenleben wert? 30 Silberstücke? Und was wäre unser Preis für einen Verrat? Rund 10.000 Euro betrug der Judaslohn nach heutigem Geld, ausbezahlt an einem Vorabend des jüdischen Pessachfestes vor bald 2000 Jahren. Judas Ischariot hätte sich damit einen Acker kaufen können, wie es die Hohepriester auch tatsächlich taten (siehe Mt 27,3–8), nachdem der Unglückliche seine Kopfgeldprämie zurückgebracht und sich erhängt hatte.