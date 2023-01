© (c) Andrey Popov - stock.adobe.com (Andrey Popov)

© (c) Andrey Popov - stock.adobe.com (Andrey Popov)

Alkohol am Steuer

Beim Thema "Alkohol am Steuer" halten sich hartnäckig ein paar Irrtümer. Diesmal geht es um die Frage, was dran ist am Grundsatz, dass man mit weniger als 0,5 Promille Alkoholgehalt im Blut, noch ein Fahrzeug lenken darf.