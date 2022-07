Mitunter pflanzt ein Nachbar oder eine Nachbarin ein Bäumchen, das das Potenzial hat, später einmal das halbe Grundstück nebenan in den Schatten zu stellen. Welche Grenzabstände beim Pflanzen (nicht) eingehalten werden müssen.

Unsere Leserin hatte bisher ein gutes Einvernehmen mit ihrer Nachbarin. Nun hat diese aber knapp am Gartenzaun eine Eberesche gepflanzt und will partout nicht einsehen, dass diese Aktion nicht dem nachbarschaftlichen Frieden dient. "Das werden doch stattliche Bäume, die mehr als 10 Meter hoch werden und ordentlich in die Breite gehen", ist unsere Leserin entsetzt: "Früher oder später steht dann doch der halbe Baum auf meinem Grund, nimmt mir Licht und macht zusätzlich noch Mist", sagt sie und will wissen: "Habe ich da das Recht nicht auf meiner Seite?"