© (c) Tierney - stock.adobe.com

Was gilt jetzt für alle, die noch im Ausland sind und nicht wissen, wie sie noch nach Hause kommen?

BARBARA FORSTER: Es ist essenziell, dass sich die Leute auf der Website des Außenministeriums registrieren, vor allem, wenn sie irgendwo sind, wo es keine Möglichkeit mehr gibt, zurückzukommen. Es kam jetzt zum Beispiel die Anfrage, was man machen soll, wenn sich die Großmutter, die gerade im Ausland ist, da nicht auskennt. Meine Antwort ist: Die Einträge auf der Website sind wirklich leicht zu machen, das kann auch jemand anders für die Großmutter machen - man gibt einfach die Daten und eine Kontaktmöglichkeit vor Ort ein, also das Handy der Großmutter.