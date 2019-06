Kleine Zeitung +

Klima-Schwerpunkt, Teil 1 Der Klimawandel frisst sich immer weiter in den Alltag vor

Die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, extreme Wetterereignisse nehmen an Wuchtigkeit zu, das Artensterben weitet sich aus: Der Klimawandel frisst sich immer weiter in den Alltag vor. Kann es noch eine Rettung geben? Auftakt in eine Schwerpunktwoche.