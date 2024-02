Was gibt es in der kalten Jahreszeit besseres, als ein Wildgericht auf dem Teller? Da im Gasthof Schattleitner in Brückl saisonal und regional aufgekocht wird, darf man sich das natürlich nicht entgehen lassen. Das Traditionsgasthaus, es befindet sich seit 1960 im Besitz von Familie Breitenhuber, liegt direkt an der Seeberg Bundesstraße am Ortsende, Richtung St. Veit. Gislinde und Siegfried Breitenhuber kümmern sich gemeinsam mit dem Personal aufmerksam und herzlich um ihre Gäste in der Gaststube und im Saal, der bis zu 80 Personen fasst.

Wir starten zuerst mit einem Beef Tartare als Vorspeise. Ein “Räuberteller”, damit man schön teilen kann, ist natürlich kein Problem. Das Beef Tartare ist gut gewürzt, die untergemengte Petersilie um einen Hauch zu intensiv. Als Hingucker setzt die orange Touille farbliche Akzente.

Hirschbraten © KLZ / Hrast

Bei der Hauptspeise haben wir die Qual der Wahl. Zweierlei vom Wild, Hirschbraten oder Wildragout? Wir entscheiden uns für den Hirschbraten, der mit fein gewürzter, dicker Soße serviert wird. Als Beilage gibt es Birnenkroketten, die mit einer Zimtstange und Nelke gewürzt sind, sowie Broccoli mit Mandelsplitter. Der Braten zergeht wunderbar auf der Zunge und das dazu gereichte Rotkraut lässt auch keine geschmacklichen Wünsche offen. Das i-Tüpfelchen bildet natürlich der Grant‘nschleck.

Für Hungrige, die kein Wild mögen, lässt sich auf der Speisekarte natürlich auch etwas finden. Wir bestellen noch einen Grillteller, der klassisch mit einer gegrillten Frankfurter garniert ist. Alles saftig und gut. Die klein gewürfelte, herzhafte Paprikasoße lädt zum Tunken der Pommes ein. Wer samstags vorbeischaut, darf sich auch auf feines Backhendl mit hausgemachtem Erdäpfelsalat oder Petersilkartoffeln auf der Speisekarte freuen.

Eigentlich ist kein Platz mehr für eine Nachspeise - aber wir kommen einfach nicht daran vorbei. Denn es gibt frische Waffeln! Die Auswahl ist auch hier groß - wir bestellen den „Klassiker“ mit Vanilleeis. Der Teig der warm servierten Waffel ist fluffig, schmeckt fast wie Kaiserschmarrn und harmoniert fein mit dem zarten Eis. Apropos Eis: Im Sommer lockt eine umfangreiche Eiskarte mit selbstgemachtem Eis.