Die von einem Mineralwasser gesponserte Rangliste der angeblich besten Restaurants der Welt wurde gestern Abend in Valencia spannend wie eine Hollywood-Award-Show präsentiert. Wie das Ranking funktioniert, ist umstritten. Darüber haben wir hier schon im letzten Jahr berichtet. Es hat ohnehin kaum Sinn großartig darüber nachzudenken – auch nicht über Lösungen, wie man das alles besser machen könnte. Fakt ist, das den darin vorkommenden Restaurants auf Jahre hinaus viele internationale Gäste garantiert sind. Und das ist gut.

Erfreulich für Österreich: Heinz Reitbauer ist mit dem Steirereck zwar um fünf Plätze nach hinten gerutscht, aber mit dem Platz 18 immer noch unter den besten 20 Restaurants der Welt. Er bleibt somit das Aushängeschild der österreichischen Küche und das Steirereck das international am besten bewertete Restaurant des Landes. Selbst im gesamten deutschsprachigen Raum!

VIDEO - Food-Journalistin Nina Wessely konnte Heinz und Birgit Reitbauer unmittelbar nach der Verleihung gratulieren

An die Spitze geschafft hat es in diesem Jahr Virgilio Martínez aus Lima mit seinem Restaurant Central. Sein Team nutzt all das, was das Land bietet. Das Hochland der Anden wartet mit einzigartigen Getreidearten und Gemüsesorten auf. Allein an Kartoffeln wachsen hier über 3000 Sorten. Im Regenwald gibt es Maniok, Palmherzen und Kochbananen. Der Peruaner ist seit vielen Jahren bemüht, die Vielfalt des Landes zu vermitteln.

Virgilio Martinez ist die neue Nummer 1 der 50 Best Restaurants Liste. © Virgilio Martinez

Auf Platz 2 der Liste: ein Trio aus Barcelona. Ihr Restaurant heißt Disfrutar und das heißt übersetzt: Genießen. Und das ist anscheinend das designiertes Ziel der drei Köche und Geschäftspartner, Oriol Castro, Mateu Casañas und Eduard Xatruch. Der dritte Platz bleibt ebenfalls in Spanien und geht nach Madrid. Die Küche von Dabiz Muñoz lässt sich schwer beschreiben, denn der junge Küchenchef, der 2013 dafür sorgte, dass Madrid mit deinem Restaurant DiverXO nach über 20 Jahren wieder ein Restaurant mit drei Michelin-Sternen bekam, kennt keinen Stillstand.

Worin liegt also abschließend die Relevanz dieser Liste? Beste Restaurants gibt es bestimmt genauso wenig wie beste Geiger oder beste Politiker – die „50 Best Restaurants“-Liste zeigt also eher auf, welche Restaurants gegenwärtig in der Branche am heißesten diskutiert werden und damit zumindest stilistisch als Trendsetter gelten können.

Hier finden Sie die ganze Liste mit sämtlichen Hintergrund-Infos der offiziellen Webseite.