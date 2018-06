Facebook

Rauchen ist der größte Risikofaktor für Lungenkrebs © igor - Fotolia

Der Schweizer Pharmariese Roche hat mit seinem Krebsmittel Tecentriq (Informationen zum Wirkstoff finden Sie hier) einen Studienerfolg erzielt. Die Arznei erwies sich in einem spätklinischen Test der Phase III zur Behandlung einer speziellen Form von Lungenkrebs in Kombination mit einer Chemotherapie als wirksam.

Patienten, die mit der Kombinationstherapie behandelt wurden, überlebten einer ersten Datenauswertung zufolge deutlich länger als Patienten, die nur eine Chemotherapie erhielten.

Was ist das für ein Medikament? Der Wirkstoff zählt zu den Immuntherapien: Der Antikörper führt dazu, dass sich die Tumorzelle nicht weiter vor dem körpereigenen Immunsystem verstecken kann. Ein "Angriff" der Immunzellen gegen den Tumor wird dadurch möglich. siehe dazu: Medikamenten-Info

Roche kann sich damit Hoffnung machen, erstmals eine Krebs-Immuntherapie zur Behandlung von bereits metastasierendem kleinzelligen Lungenkrebs (SCLC) auf den Markt zu bringen. Der Arzneimittelhersteller aus Basel will die Daten nun Gesundheits- und Zulassungsbehörden vorlegen, darunter denen der USA und der Europäischen Union, FDA und EMA.

Aktie legte zu

Bei den Anlegern kam die Neuigkeit gut an: Die Roche-Aktien legten als einziger Schweizer Bluechip an der schwächeren Börse in Zürich leicht zu. Auch der Index der europäischen Gesundheitswerte lag im Minus.

Tecentiq ist eines der Medikamente, auf das Roche setzt, um Umsatzeinbußen durch die Generika-Konkurrenz für Milliarden-Medikamente wettzumachen. Das Präparat ist bereits zur Behandlung des sogenannten nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms (NSCLC) sowie von Blasenkrebs zugelassen.