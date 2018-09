Aus der Praxis Bauchweh: Wie erkenne ich eine Histaminintoleranz?

Leser der Kleinen Zeitung fragen, Hausarzt Herbert Ederer antwortet. Diesmal zur Frage, was hinter Blähungen und Bauchweh steckt.

© detailblick - Fotolia

Ich, 25 J., w., leide mehr als 2 Jahren unter Verdauungsbeschwerden, meistens in Form von Blähungen, immer öfter auch in anfallartig auftretenden Bauchkrämpfen, manchmal begleitet von Kopfschmerzen. Mir kommt vor, dass die Anfälle nach Verzehr von bestimmten Nahrungsmitteln auftreten. Kann eine Nahrungsmittelunverträglichkeit die Ursache dafür sein und wie lässt sich das nachweisen? Christina H., E-Mail

DR. EDERER: Die Diagnose einer Nahrungsmittelunverträglichkeit liegt auf der Hand. Am wahrscheinlichsten kommen Ihre Beschwerden von einer sog. Histaminintoleranz, von der ca. 3% der Bevölkerung betroffen ist. Diese und die sich mittels Bluttest leicht verifizieren lässt. Denn diese Abbaustörung des Lebensmittelbestandteils Histamin wird durch einen Mangel am abbauenden Enzym (der sog. Diaminoxidase, kurz DAO) hervorgerufen, welches im Blut nachzuweisen ist. Normalerweise inaktiviert beim gesunden Menschen das in der Darmschleimhaut vorhandene Enzym die „giftige" Wirkung sowohl des aufgenommenen als auch des durch die Darmbakterien selbst gebildeten Histamins. Durch eine größere Histaminbelastung kann der Abbau jedoch überfordert sein.

Ihre Sprechstunde Ihre Fragen an Kleine Zeitung, Gadollaplatz 1, 8010 Graz oder hausarzt@kleinezeitung.at werden auf den Gesundheitsseiten beantwortet.

Bei Menschen mit einer Histaminintoleranz können nach dem Verzehr histaminreicher Nahrungsmittel allergieartige Symptome auftreten, wie Verschlechterung einer bestehenden Neurodermitis, Magen- Darmbeschwerden, Kopfschmerzen (Migräne), Asthma oder auch Herzrasen. Vorbeugend gilt es daher, möglichst wenig Histamin über die Nahrung aufzunehmen. Bei der Auswahl der Lebensmittel gilt grundsätzlich:je länger dieses gelagert oder gereift wird, desto höher ist sein Gehalt an Histamin. Denn im Zuge der Weiterverarbeitung durch Salzen, Räuchern, Marinaden oder Konservierung wird der Histamingehalt gesteigert.

Hausarzt Dr. Ederer Foto © kk