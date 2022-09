Frage & Antwort. Die Fälle von Affenpocken steigen in Österreich langsam, aber stetig an. Doch wer ist besonders gefährdet, sich mit der harmloseren Variante der Pocken anzustecken? Auf welche Symptome ist zu achten? Eine Aufklärung.

1 Wie verläuft eine Affenpocken-Erkrankung im Normalfall?

ANTWORT: Grundsätzlich werden Affenpocken von dem Erreger Orthopoxvirus simiae ausgelöst. Liegt eine Infektion vor, bilden sich an der Eintrittsstelle des Virus in den Körper einige wenige Hautläsionen, man könnte auch Pusteln dazu sagen. Dann verbreitet sich das Virus im Körper, es treten Krankheitssymptome wie Fieber, Rückenschmerzen und vor allem auch geschwollene Lymphknoten auf. „Erst in weiterer Folge kommt es zur Ausbreitung der Läsionen, die am ganzen Körper auftreten können“, erklärt Monika Redlberger-Fritz vom Zentrum für Virologie der MedUni Wien, in der aktuellen Episode von „Ist das gesund“, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Die Pusteln füllen sich mit Flüssigkeit, die eine sehr hohe Viruslast hat. Schließlich bilden sich Krusten, die in weiterer Folge abfallen. Dann ist der Patient, die Patientin auch nicht mehr infektiös. Der gesamte Verlauf kann bis zu vier Wochen dauern.