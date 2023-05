Bevor Milena krank wurde, war sie eine Jugendliche, die enorm zielstrebig war: Sie wusste schon seit der Volksschule, dass sie Naturwissenschaftlerin werden will, sie hat dafür Praktika gemacht. Nach einem USA-Aufenthalt hatte sie den Traum, in Berkeley in Kalifornien zu studieren. Sie liebte es, Cello zu spielen – doch das war leider eines der ersten Dinge, die sie aufgeben musste, als sie erkrankt ist.