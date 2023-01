Häufig wurde in den letzten Wochen davon gesprochen, dass die Pandemie in eine Endphase übergetreten sei, auch die massiven Grippe- und RSV-Wellen haben das Coronavirus in den Hintergrund gerückt. Doch vor allem der Anstieg der Fallzahlen in China, nachdem das dortige Regime die Zero-Covid-Politik aufgegeben hat, hat Sars-CoV-2 wieder vermehrt in die Schlagzeilen gebracht. Denn es wird vermutet, dass sich nun Millionen Chinesen mit dem Coronavirus infizieren. Und je mehr Infektionen es gibt, je mehr ein Virus frei zirkulieren kann, umso wahrscheinlicher sind neue Mutationen.