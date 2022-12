Wie gestaltet sich die Lage auf Ihrer Spitalsstation in diesen Tagen?

CHRISTOPH WENISCH: Aktuell ist die Grippe das führende Thema. Die Anzahl der Isolationsbetten ist endlich, das ist ein enormer Aufwand im Moment. Für die Pflege ist das mühsam und zum Teil müssen auf anderen Stationen Grippe-Patientinnen und -Patienten behandelt werden. Wir haben so viele Fälle, wie selten zuvor. In 30 Jahren kann ich mich nicht erinnern, dass es schon einmal 30.000 Kranke mit grippeartigen Infekten pro Woche in Wien gab.