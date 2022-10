Nach einem fast zehn Jahre dauernden Spießrutenlauf aufgrund eines Lipödems hat eine junge Steirerin endlich die lang ersehnte Therapie erhalten.

"Als ich zum ersten Mal ein T-Shirt in Größe L anziehen konnte, hatte ich Tränen in den Augen", sagt Susanne. Der Grund für ihre Freude ist eine Liposuktion, eine Fettabsaugung. Susanne leidet an einer Erkrankung, die Lipödem genannt wird. Wegen ihr hat die 28-jährige Steirerin eine fast zehn Jahre dauernde Odyssee hinter sich. Bei dieser Erkrankung vermehren sich Fettzellen des Unterhautgewebes unkontrolliert. Hinzu kommt eine schmerzhafte Entzündungsreaktion. Betroffen sind vor allem die Beine, aber auch die Arme können diese schmerzhaften Veränderungen aufweisen.