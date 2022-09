Männer haben medizinische Lehre und Praxis jahrhundertelang geprägt. Die Auswirkung auf Frauen, ihre Körper und Gesundheit ist bis ins Jahr 2022 zu spüren – etwa durch höhere gesundheitliche Risiken und auch Fehldiagnosen.

Rein anatomisch gesehen gibt es augenscheinliche Unterschiede zwischen Mann und Frau. Man könnte also vermuten, dass auch die Behandlung bei körperlichen Leiden divergiert. In dem Sinne, dass auf die Unterschiede individuell, je nach Krankheitsbild, eingegangen wird.

Doch dem ist nicht so. Bis vor einigen Jahren war die Medizin fast ausschließlich männlich. Ärzte haben behandelt und die Forschung betrieben, Männer waren die Probanden, deren Daten in Studien und bei der Entwicklung von Medikamenten als Basis gedient haben. "Weißer Mann, 35 Jahre, 80 Kilo, das war der Mustermann, das Standardmodell für klinische Untersuchungen", sagt Alexandra Kautzky-Willer, Leiterin der "Gender Medizin Unit" der Medizinischen Universität Wien.