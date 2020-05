Kleine Zeitung +

Erster Patient wieder zu Hause Durch Plasma geheilt: "Ich wusste nicht, wie schlimm es um mich stand"

Michael Staudinger war der erste Patient in Österreich, der durch eine Plasmaspende von Covid-19 geheilt wurde. Hier erzählt er von seinen Erinnerungen an diese Zeit, acht Wochen in Quarantäne und warum er weiterhin vorsichtig sein muss.