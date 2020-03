„Dass auch in Deutschland Menschen an COVID-19 sterben würden, war nach der Erfahrung aus anderen Ländern klar. Mit der Ausbreitung der Erkrankung in unserem Land werden auch noch weitere Menschen sterben. Wie viele das sein werden, hängt vor allem davon ab, ob beziehungsweise wie weit die Verbreitung des Virus gebremst werden kann.“

„Die in der Studie identifizierten Risikoparameter erscheinen mir sehr wenig hilfreich für die Behandlungssteuerung. Übersetzt besagen sie, dass ältere und schwerer kranke Menschen ein erhöhtes Sterberisiko haben – eine Botschaft, die kaum überraschend ist. Dass der Laborwert D-Dimer hier eine prognostische Bedeutung hatte, erscheint auch wenig hilfreich. Er ist sehr unspezifisch und auch bei vielen anderen Erkrankungen erhöht.“

Auf die Frage, inwiefern man den Tod eines COVID-19-Patienten tatsächlich auf den Virus zurückführen könne:

„Die exakte Zuordnung einer Todesursache ist umso schwieriger, je mehr und je schwerere Erkrankungen insgesamt vorliegen. In der Studie waren allerdings die häufigsten Begleiterkrankungen eine arterielle Hypertonie und ein Diabetes mellitus, die in den meisten Fällen nicht unmittelbar tödlich sind. Insofern ist es hoch wahrscheinlich, dass die Lungenentzündung verursacht durch das Sars-CoV-2 Virus tatsächlich die Todesursache in den meisten Fällen war. Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen, die man als besonders gefährdet für einen schweren Verlauf und ein Versterben ansehen würde, waren in der Studie nur gering vertreten.“

Auf die Frage, ob die aktuellen häußlichen Quarantänemaßnahmen von 14 Tagen angepasst werden sollten, wenn in Patienten durchschnittlich 20 Tage Virus nachweisbar sind:

„Aus der Studie kann man nicht ableiten, dass die Bestimmungen für häusliche Quarantäne geändert werden sollten. Es handelt sich um die am schwersten erkrankten Patienten, während in häusliche Quarantäne nur leicht erkrankte Patienten geschickt werden. Dass es bei den schwer Erkrankten länger dauert, bis das Virus eliminiert ist, verwundert nicht sonderlich.“