Die winterlichen Temperaturen beeinflussen nicht nur die Stimmung, sondern kriechen oft sprichwörtlich bis in die Gelenke. Warum das so ist und was Sie dagegen tun können.

Kalt, nass, ungemütlich: Tipps gegen gefrorene Gelenke © (c) leszekglasner - stock.adobe.com

Steife Glieder und schmerzende Gelenke - diese Beschwerden gehen oft mit fallenden Temperaturen einher. Aber warum? Die Gründe für die daraus resultierenden Schmerzen sind schwer zu identifizieren. Der Unfallchirurg und Kniespezialist Marcus Hofbauer Hofbauer bemerkt: „Aktuelle Studien, die sich diesem Thema widmen, haben oft unschlüssige oder widersprüchliche Ergebnisse. Dies liegt unter anderem daran, dass die derzeitige Forschung psychologische Faktoren sowie das individuelle Aktivitätsniveau von Betroffenen oft vernachlässigt.

Nur wenn man das Bild ganzheitlich betrachtet, erhält man eine Vorstellung davon, warum sich die Gelenke bei feuchtem, kaltem Wetter mit Schmerzen melden.“

Warum verursacht die Kälte Schmerzen und Steifheit?

Jeder kennt es: Unter einer kalten Dusche spannen sich die Muskeln automatisch an. Auch niedrige Außentemperaturen führen nach demselben Prinzip bei vielen Menschen zu einer erhöhten Muskel- und Faszien-Spannung. Die Folge: Gelenke und Bänder verlieren ihre Bewegungsfreiheit, wodurch die Nerven speziell im Gürtelbereich leicht aber schmerzvoll zusammengedrückt werden. Gesundheit: Gelenksschmerzen bei kaltem Wetter lindern Aktiv trotz Kälte. Das unfreundliche Wetter führt bei vielen Betroffenen zu einem gemütlichen Schonungsverhalten: Das warme Sofa wird in dieser Zeit zum besten Freund. Das dies jedoch den Gelenken eher schadet, als sie schont, erklärt der Experte ... (c) leszekglasner - stock.adobe.com „Der Bewegungsmangel ist vor allem in der kalten Jahreszeit Gift für die Gelenke. Erst durch die regelmäßige Bewegung können diese besser durchblutet werden. Mit dem Blut gelangen wichtige Nährstoffe in die Gelenke, die den Reibungsschmerz lindern. Ein täglicher Winterspaziergang sollte daher, wenn möglich, unbedingt am Tagesplan stehen. “ (c) Getty Images/Westend61 (Westend61) Fisch statt Fleisch. Beim Speiseplan gilt es vor allem auf Rind- und Schweinefleisch zu verzichten. Das Fleisch hat einen hohen Anteil der sogenannten Arachidonsäure, welche Entzündungen begünstigt. Stattdessen rät der Knie-Experte zum Fischverzehr. (c) Getty Images/EyeEm (George Mdivanian / EyeEm) „Während rotes Fleisch Entzündungen in den Gelenken begünstigen kann, hilft Fisch mit seinen Omega-3-Fettsäuren, die Gelenke von Entzündungen zu befreien. Vor allem fettreiche Fische wie Lachs oder Makrele enthalten einen hohen Anteil an wertvollen ungesättigten Fettsäuren.“ (c) airborne77 - stock.adobe.com Zwiebel-Look nutzen. Beim täglichen Spaziergang darf dabei eines nicht fehlen: warme und winddichte Kleidung. Vor allem das bekannte Schichten-Prinzip ist laut Dr. Marcus Hofbauer das A und O für die Gelenksgesundheit: „Durch das Tragen von mehreren Kleidungsschichten werden die Wärmeproduktion, Luft- und Feuchtigkeitszirkulation perfektioniert und infolgedessen die Gelenke geschützt“, weiß der Wiener Arzt. (c) shevchukandrey - stock.adobe.com Und: „Für schmerzende Gelenke können auch Knie- und Ellbogenwärmer ausprobiert werden.“ Vorsicht: Sind rheumatische Beschwerden der Ursprung von Gelenkschmerzen, die durch die Kälte erst spürbar werden, ist das Zuführen von Wärme eher kontraproduktiv. (c) Prostock-studio - stock.adobe.com (Konstantin Postumitenko) „Bei Patienten mit Gelenksentzündungen hat der Einsatz von Kälte, wie beispielsweise mit einem Quarkwickel, eine schmerzstillende und abschwellende Wirkung. Wärme hingegen kann die Symptome verschlechtern.“ (c) fizkes - stock.adobe.com 1/7

Hinzu kommt die Tatsache, dass der Körper bei niedrigen Temperaturen versucht, wichtige Organe wie Herz oder Lunge, den sogenannten Körperkern, mit mehr Blut zu versorgen. Dabei werden die Blutgefäße in Armen, Beinen und der Schulter deutlich gestrafft und die Durchblutung vermindert, was zu dumpfen Schmerzen in den betroffenen Regionen führen kann. Laut Marcus Hofbauer können auch psychologische Faktoren eine Rolle spielen:

Die kalte, nasse Jahreszeit führt im Allgemeinen zu einem schwereren Gemüt vieler Menschen, wodurch bestehende Schmerzen verstärkt wahrgenommen werden. Marcus Hofbauer (Unfallchirurg und Kniespezialist)

Sind manche Menschen anfälliger als andere?

Gut dokumentiert ist die beinahe verdoppelte Anzahl an Senioren, die in den Wintermonaten wegen Knochen- und Gelenksproblemen eine Behandlung suchen. Grund dafür sind meist rheumatische Probleme, die mit steigendem Alter zunehmen. Dr. Marcus Hofbauer dazu: „Besonders die Gelenke von Patienten mit einer Arthrose leiden vermehrt unter Schwellungen und Steifheit in den Gelenken. Die Kälte reduziert die Gelenksflüssigkeit, werden dadurch weniger gut geschmiert als bei Wärme und der Reibungsschmerz nimmt zu.“

Wann sollte ein Arzt aufgesucht werden? Bleiben die Gelenksschmerzen bei Kälte trotz der oben genannten Routine bestehen, sollte man sich an einen Orthopäden oder Physiotherapeuten wenden. „Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Schmerzempfinden ein Warnsystem des Körpers ist, auf das man hören sollte. Konstante Gelenksschmerzen, ob bei niedrigen oder hohen Außentemperaturen, könnten die ersten Anzeichen für Arthritis oder ein strukturelles Problem in der Kniescheibe sowie im Gelenk sein“