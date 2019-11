Im Test Faschingskostüme: Mehr als die Hälfte zeigt Mängel

Facebook

Faschingskostüme: Mehr als die Hälfte zeigt Mängel © Dan Race - stock.adobe.com

Erhöhte Flammenausbreitungsgeschwindigkeit, vorhandene Spitzen, zugängliches Füllmaterial und zu dünne Verpackungsfolien: Das sind die Mängel an Faschingskostümen, die bei einer Überprüfung beanstandet wurden. Beim Test der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) von 43 Faschingskostümen in ganz Österreich sind gleich 23 Produkte durchgefallen. Bei neun Proben wurden Sicherheitsmängel gefunden, wie es in dem Endbericht heißt, den die AGES am Montag via Twitter veröffentlichte.

Beanstandet wurden bei den Sicherheitsmängel erhöhte Flammenausbreitungsgeschwindigkeit, vorhandene Spitzen, zugängliches Füllmaterial und zu dünne Verpackungsfolien. Bei fünf Proben wurde die Kennzeichnung kritisiert, fünf Proben wiesen Mängel bezüglich der Spielzeugkennzeichnungsverordnung auf, 17 Proben fielen wegen einer fehlenden oder mangelhaften EG-Konformitätserklärung durch. Wegen verbotener Chemikalien wurde hingegen kein Produkt beanstandet.

Spielzeug in der Umgebung des Kindes darf laut der AGES keinen gefährlichen entzündbaren Gegenstand darstellen. Es muss daher aus Materialien bestehen, die bestimmte Bedingungen erfüllen. So müssen sie schwer entzündbar sein oder dürfen nur langsam brennen, falls sie dennoch Feuer fangen.