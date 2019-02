Alzheimer Neuer Rückschlag in der Forschung - wie geht es weiter?

Facebook

Alzheimer-Forschung © peshkov - stock.adobe.com

Es ist ein weiterer Rückschlag in der Suche nach dem großen Durchbruch in der Alzheimer-Therapie: Der Pharmariese Roche hat diese Woche zwei schon weit fortgeschrittene Studien mit einem Medikament abgebrochen, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass der Wirkstoff nicht den gewünschten Effekt bringen wird. Was bedeutet das nun für die Alzheimer-Forschung – geht es zurück an den Start? Das haben wir Reinhold Schmidt, Neurologe und Alzheimer-Experte an der Med Uni Graz, gefragt.

