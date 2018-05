Gesundheit Linkshänder: Warum Michelangelo trotzdem mit der rechten Hand malte

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© creedline - Fotolia

Das Renaissance-Genie Michelangelo (1475-1564) war Linkshänder, obwohl er seit der frühen Jugend mit der rechten Hand malen musste (Artikel: Warum Kinder die richtige Schreibhaltung am besten vor dem ersten Schultag lernen). Zu diesem Schluss kam der Experte für Medizin in der Kunst, Davide Lazzeri, in einer vom Magazin "Clinical Anatomy" veröffentlichten Studie. Linkshändertag: Viele Promis sind Linkshänder Celine Dione Viele Prominente sind Linkshänder. Zum Beispiel die Sängerinnen Lady Gaga und Celine Dion. AP Barack Obama och auch unter den US-Präsidenten gab es bereits mehrere Linkshänder, wie Barack Obama ... AP Bill Clinton ... und Bill Clinton. EPA Nicole Kidman Auch das frühere Liebespaar Nicole Kidman... APA/EPA/JOERG CARSTENSEN Tom Cruise ... und Tom Cruise sind beide Linkshänder. APA/EPA/FRANCK ROBICHON Angelina Jolie Ebenfalls die höchst erfolgreiche Schauspielerin Angelina Jolie ... Jordan Strauss/Invision/AP Bruce Willis mit Ehefrau Emma Heming-Willis ... und ihr Schauspieler-Kollege Bruce Willis, im Bild mit Ehefrau Emma Heming-Willis, werken sich mit links durchs Leben. EPA Julia Roberts Julia Roberts meistert ihr Leben mit links. Matt Sayles/Invision/AP George H. W. Bush Auch Ex-US-Präsident George Bush Senior ist ein Linkshänder. AP Gerhard Schröder Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder dagegen soll als Linkshänder geboren worden und dann umerzogen worden sein. APA/EPA/TIM BRAKEMEIER Charlie Chaplin Überhaupt scheinen viele große Persönlichkeiten Linkshänder gewesen zu sein. Künstler wie Mozart oder Picasso, Schauspieler Charlie Chaplin,... AP Albert Einstein ... aber auch Mahatma Ghandi und Albert Einstein (Bild) haben wohl mit links geschrieben, komponiert und gezeichnet. dapd Sir Paul McCartney Dan Harr/Invision/AP 1/13

Linkshändern wurde in der Vergangenheit eine Menge Übles nachgesagt, etwa dass sie mit dem Teufel im Bunde stünden. Linkshändigkeit hat laut Experten ihre Ursachen vermutlich in einer bestimmten Form der Hirnorganisation.