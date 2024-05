Die Flut an Apps, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden unterstützen, ist schier endlos. Kalorienzähler, Apps, welche an das Trinken von Wasser erinnern oder auch Symptom-Checker. Im Dschungel des digitalen Angebots, ist es nicht so einfach, den Überblick zu behalten. „Welche App bringt mir wirklich etwas und wie seriös ist die Applikation?“, sind Fragen, die der steirische Gesundheitsfonds mithilfe einer Checkliste helfen möchte, zu beantworten. Denn für Personen unter 60 Jahren sind digitale Medien die häufigste Informationsquelle zu gesundheitlichen Themen.