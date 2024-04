Die untypischen hohen Temperaturen sorgen diese Tage auch für eine hohe Pollenbelastung in der Steiermark. Fast im gesamten Bundesland verbreiten sich die Pollen der Birke. In urbanen Räumen machen Allergikerinnen und Allergikern auch die Pollen der Platane zu schaffen, auch Buchen- und Eichenpollen verbreiten sich. Betroffene sollten Parks, Alleen sowie Laubwälder meiden, wird auf der Website polleninformation.at gewarnt.

In ländlichen Gebieten sorgen vor allem Fichtenpollen für Belastungen, in ihrem gelben Staub werden Allergene wie Eschen-, Eichen- und auch Gräserpollen transportiert.

Apropos Gräser: Erste Gräserpollen sind schon in den Pollenfallen zu finden. Belastungen sind vor allem an wärmebegünstigten Standorten zu beobachten, etwa Verkehrsinseln, Innenhöfe oder Parks. Aktuell wird mit einem flächendeckenden Beginn der Gräserblüte in der dritten Aprilwoche gerechnet.