Die Durchimpfungsrate gegen Influenza bleibt in Österreich weiter auf einem sehr niedrigen Niveau und ist im Vergleich zur Vorsaison sogar leicht gesunken. Das stellte der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Dienstag in einer Aussendung fest. Die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden damit bei weitem nicht erreicht. Der ÖVIH errechnete für Österreich in dieser Saison eine Durchimpfungsrate von lediglich 13,35 Prozent.