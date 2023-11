Liraglutid und Semaglutid sind zwei Wirkstoffe, die im Kampf gegen Adipositas einen regelrechten Hype um die sogenannten Abnehmspritzen entstehen haben lassen. Das zeigt sich nicht nur in der enormen Nachfrage der ursprünglich gegen Diabetes entwickelten Präparate, das zeigte sich auch in Fälschungen von „Ozempic“, die während der letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt haben. Ein Gewichtsverlust von um die zehn Prozent hat die Abnehmspritzen so wahnsinnig begehrt gemacht.

Doch es sind auch neue Wirkstoffe in Entwicklung. Einer davon ist Tirzepatid. Und die US-Behörden haben nun ein neues Medikament des Pharmaunternehmens Eli Lilly mit genau diesem Wirkstoff zugelassen. Adipostias-Expertin Bianca Itariu sieht diese Weiterentwicklung positiv. „Es kommt also Tirzepatid, das teilweise diese 20 Prozent schon knackt“, sagte sie vor kurzem im Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung „Ist das gesund?“

Genehmigt hat die Arzneimittelbehörde FDA das Medikament mit Namen „Zepbound“ für Menschen mit Adipositas (Fettleibigkeit) und für Menschen mit Übergewicht und mindestens einem gewichtsbedingten Gesundheitsproblem wie Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes. Das Mittel wird ein Mal wöchentlich injiziert. Übergewicht und Adipositas seien ernsthafte Gesundheitsprobleme, die mit Todesursachen wie Herzerkrankungen, Schlaganfällen und Diabetes in Verbindung stünden, erklärte FDA-Vertreter John Sharretts. Angesichts „zunehmender Raten von Adipositas und Übergewicht in den USA“ decke die Zulassung von „Zepbound“ einen „medizinischen Bedarf“ ab.

„Zepbound“ muss einmal wöchentlich verabreicht werden © Eli Lilly via AP

Entwickelt für die Diabetes-Therapie

Der Wirkstoff von „Zepbound“, Tirzepatid, war von der FDA bereits zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen worden. Er wird von Eli Lilly unter dem Handelsnamen Mounjaro vertrieben - und schon jetzt häufig auch zum Kampf gegen Übergewicht eingesetzt. „Ozempic“ wird Menschen mit Diabetes verschrieben, „Wegovy“ ist konkret als Abnehmmittel zugelassen und wird zu einem deutlich höheren Preis verkauft. Hergestellt werden beide Produkte vom dänischen Konzern Novo Nordisk.