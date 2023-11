Viele Fragen sind in Bezug auf Long Covid bzw. auf das Post-Covid-Syndrom noch ungeklärt. So auch jene nach dem Verursacher bzw. den Verursachern dieser Folgeerkrankung einer Covid-19-Infektion. Eine der wichtigsten Fragen, die es zu klären gilt, ist: Wieso entwickeln die meisten Menschen, die Covid-19 durchgemacht haben, kein Long Covid? Und wieso erwischt es einige so stark, dass sie etwa nicht mehr in der Lage sind, ihrer Arbeit nachzugehen?