In wenigen Tagen ist die Fastenzeit auch schon wieder vorüber © Mathelitsch

ie Fastenzeit kann ganz schön lange werden und der Verzicht wird dadurch immer schwieriger. Vor dem Aschermittwoch gehörten Popcorn und Cola light zu einem perfekten Kino-Abend dazu. Vergangenen Samstag stand ich nun also an der Popcorn-Theke für den Kauf der Kino-Tickets und musste wirklich stark bleiben und mit mir kämpfen. Noch dazu weil sich meine Begleitung Popcorn gegönnt hat. Leider war der Film auch nicht wirklich überragend – das dürfte aber nicht am fehlenden Knabberzeug gelegen haben...

