Liebe Frau Ruckhofer,

Vielen Dank für Ihren Beitrag zum Plastikfasten! Unsere Familie hat sich auch dem Plastikfasten verpflichet und wir sind vor ähnlichen Problemen gestanden, wie in Ihrem Artikel vom 13. März erwähnt. Da die Kleine Zeitung ja auch gerne immer regionale Betriebe unterstützt, wollte ich Ihnen in diesem Zusammenhang den Bio-Shop in der Straßganger Straße 125 in Wetzselsdorf ans Herz legen. Hier gibt es Buttermilch, Milch, Sauerrahm, Schlagobers, Joghurt etc. in Pfandflaschen; Putzmittel, Waschmittel, Seife etc. können einmal in einer Plastikflasche gekauft und dann immer wieder neu im Geschäft aus großen Kanistern aufgefüllt werden; Gemüse und Obst ist ausschließlich ohne Plastikverpackung; viele Getreidesorten und Samen gibt es offen zum Nachfüllen und sogar das Mehl wird, nach Vorbestellung da es ein bisschen dauert, frisch gemahlen. Und das alles ohne großen Marketinggag und dadurch auch zu, im Vergleich zu anderen Geschäften mit ähnlichen Konzepten, günstigen Preisen. Für mich persönlich absolut empfehlenswert!

Obwohl es zwar tatsächlich für einige Produkte fast unmöglich scheint, diese ohne Plastikverpackung zu erhalten, so hat uns dieser Bio-Shop zumindest sehr viele Produkte durch sein Konzept wieder ermöglicht. Am meisten freut uns, dass es wirklich ohne großes Marketing ist und die Preise für manche Produkte dadurch sogar unter oder nur knapp über den Preisen von regulären Supermärkten sind.

Mag. (FH) Angelika Pratl