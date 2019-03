Facebook

Augen zu und durch: 40 Tage Bewegtbild-Fasten © Juergen Fuchs

Ob Bewegtbild-Fasten die Chance hat, meine allzu bequeme Routine am Feierabend durch neue Gewohnheiten zu ersetzen? Mein Fazit nach knapp zwei Wochen lautet: auf jeden Fall - aber nur, wenn ich auch nach Ende der Fastenzeit konsequent darauf achte. Es erstaunt mich nämlich, wie bewusst ich anderen Beschäftigungen nachgehe. So überlege ich frühzeitig, was ich abends koche beziehungsweise wohin ich essen gehe. Ob ich grundsätzlich ausgehen möchte, Lust auf Bewegung habe, in Gesellschaft sein will oder doch ein Buch vorziehe.

