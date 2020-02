Gehirnforscher Gerald Hüther"Wir alle überschätzen die Schule maßlos"

Facebook

Hüther sagt: "Wenn der Einzelne der Schule keine Macht mehr gibt, hat sie keine mehr.“ © KK

Das Sommersemester kann kommen. Und damit Nummer zwei der Leistungsrallye in diesem Schuljahr. Tests, Schularbeiten, Hausaufgaben, Referate: Vor Schülern und Lehrern türmt sich wieder ein Berg an Anforderungen, der bis Ende Juni abgetragen werden muss. Wo bleibt die Freude am Lernen? Und was muss Schule heute können? Mit diesen Fragen haben sich schon unzählige Schulreformen, Bildungsexperten, Schule-neu-Forderungen befasst.



„Ich versuche seit Jahrzehnten herauszufinden, wie sich das Schulsystem verändern lässt. Ich war in Arbeitskreisen der deutschen Bundeskanzlerin mit vielen hochrangigen Experten. Meine Erkenntnis ist: Die Veränderung, die es braucht, ist auf politischer Ebene einfach nicht umsetzbar. Also muss sich Schule von unten verändern.“ Zu diesem Schluss kommt der deutsche Neurobiologe und vielfache Sachbuchautor Gerald Hüther. Dieser Tage erscheint sein neues Buch „#Education For Future. Bildung für ein gelingendes Leben“. Es widmet sich der Frage, wie Bildung ausschauen müsste in dieser sich wandelnden Welt mit zerbröselnden Hierarchien, einer sich transformierenden Arbeitswelt, ungewissen Zukunftsszenarien.