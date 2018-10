Der Tag kommt, an dem alle Kinder aus dem Haus sind. Es gibt nichts auf der Welt, was so absehbar ist. Und trotzdem so überraschend kommt.

Manchmal denke ich: „Das muss großartig sein!“ Nicht mehr für so und so viele Personen das Geld verdienen zu müssen. Nicht mehr Unmengen an Essen zu kaufen. Nie mehr ohne Unterlass hierhin und dahin fahren zu müssen. Oder dies und das mitzudenken und zu planen. Es muss fantastisch sein, eine Aufgabe ohne Unterbrechung zu Ende zu führen. Einen Gedanken zu Ende zu denken. Ich sehe mich in einem strohbedeckten Häuschen im Grünen leben, bald, allzu bald. Vielleicht habe ich zwei Hunde. Zwei Pferde. Ein Gemüsegärtchen. Über allem anderen aber habe ich: Frieden. Stille. Zeit. Und dann wird mir die Kehle eng, das Herz rast, das Atmen fällt mir schwer, und ich denke: „Hilfe, wie soll ich das überleben!“ Wenn auch das letzte Kind definitiv kein Kind mehr ist und nicht nur das Haus, das ginge ja noch, sondern vor allem auch mich verlässt!



Man liest ja immer wieder, wie sehr das selbst zwei Leute trifft: Elternpaare, die von heute auf morgen keine Eltern und Paare mehr sind. Nicht mehr in dem ihnen so lange vertrauten Sinne. Die sich nichts mehr zu sagen haben, solange es nicht etwas über die und bezüglich der Kinder ist, und darum fortan in schönster Zu-zweit-Einsamkeit auf ihrem Sofa seelisch verdorren. Was soll ich dann erst sagen (oder eben nicht)? Und zu wem? Ich bin seit insgesamt 34 Jahren Mutter – erst von einem, dann kontinuierlich von mehr Kindern. Seit fünfzehn Jahren alleinerziehend – erst von sechs, dann von kontinuierlich weniger Kindern. Zwei sind noch da. Für wie lange?