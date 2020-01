Aufwärmen: Kaltstarts vermeiden: Vor dem Schritt aufs Eis sorgt ein kurzes Aufwärmtraining mit Armkreisen, Kniebeugen, Hüftschwung & Co. für warme Muskeln und geringeres Verletzungsrisiko.

Tempokontrolle: Das Können sollte das Tempo vorgeben, mit dem man über das Eis gleitet. Stets bremsbereit sein!

Entspannung: Rechtzeitige, regelmäßige Pausen verhindern Übermüdung und Konzentrationsverlust.

Richtig fallen: Im Fall des Falles ist Loslassen angesagt – bei einem Sturz sollte man die Hand seiner Begleitung möglichst rasch auslassen. Die Kunst des richtigen Fallens ist beim Eislaufen generell von großer Bedeutung. Anfänger-Kurse lehren nicht nur richtiges Laufen, sondern auch Fallen.

Etikette: Immer die Platzregeln beachten und in die Fahrtrichtung laufen.

Sicherer Transport: Zum Transportieren der Eislaufschuhe Kufenschoner verwenden – das schützt vor Schnittverletzungen an den scharfen Kanten.