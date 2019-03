Klaus Hochreiter ist Geschäftsführer von eMagnetix. In seiner Internetagentur in Bad Leonfelden gibt es seit 2018 die 30-Stunden-Woche. Er weiß, warum weniger oft mehr ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© eMagnetix

Sie haben im Herbst die 30-Stunden-Woche bei vollem Gehalt eingeführt. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz aus?

Klaus Hochreiter: Wir haben seit Juni 2018 als Übergang in einer 34-Stunden-Woche gearbeitet. Seit Herbst mit 30 Stunden. Wir haben dieses Modell also seit einem Dreivierteljahr. Dank unserer dreijährigen Planung im Vorfeld haben sich keine größeren Probleme ergeben. Im Gegenteil: Es hat unsere Erwartungen sogar übertroffen.



Inwiefern?

Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation sind gestiegen. Auch die Familien unserer Mitarbeiter sagen, dass die Leute ausgeglichener sind und mehr Zeit haben, um sich gesünder zu ernähren oder soziale Kontakte zu pflegen. Es wirkt sich ganzheitlich auf die Gesundheit aus.



Sie haben eine dreijährige Planungsphase angesprochen. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen?

Ausschlaggebend war eine Jobausschreibung, bei der sich monatelang niemand gemeldet hat. Wir waren schon ein tolles Team, an die 10 bis 15 Personen, die wir aus Region und Bekanntenkreis rekrutieren konnten, aber irgendwann sind wir angestanden. Kunden mussten immer länger auf Umsetzungen warten. Ich begann zu recherchieren und bin auf Arbeitszeitreduzierungen gestoßen. Meine Erkenntnis: Es geht nicht mehr nur ums Gehalt, sondern um andere Dinge – abseits der Arbeit. Um Zeit und Freizeit.



Hat sich bei der Bewerberzahl nun etwas geändert?

Früher bekamen wir vielleicht zehn Bewerbungen, heute sind es hundert. Wir bekommen die besten Mitarbeiter und haben das Thema Fachkräftemangel für uns gelöst. Unser Team hat sich im Zeitraum von Herbst 2017 bis Sommer 2019 auf 30 Mitarbeiter verdoppelt.



Kritiker warnen ja, dass der Stress für Arbeitnehmer steigen könnte.

Die Leute müssen nicht die gleiche Arbeit in weniger Stunden machen. Das würde nicht funktionieren. Wir haben Maßnahmen definiert, wie wir Zeit einsparen können. Einige Beispiele: Unseren Wochenbericht haben wir früher manuell erstellt, das macht nun ein Tool voll automatisiert. Wir haben uns aber auch den Zeitfresser „interne Abstimmungen“ angeschaut, aber auch das Handy ist ein wichtiger Punkt. Wir versuchen, Ablenkungen einzuschränken. Studien zufolge braucht man nach einer Ablenkung circa 15 Minuten, um wieder in die Arbeit zurückzufinden. Kleinigkeiten, aber die Summe der Maßnahmen macht es aus.

Foto © eMagnetix

Mehr zum Thema Millennials Die stille Revolution der jungen Milden

Millennials: Typologie der Millennials Der Hipennial.

• weiblich dominiert

• geringes Einkommen (studiert oft noch)

• sehr bedachter Konsument

• wissbegierig

• nutzt soziale Medien,postet aber selbst nicht viel (c) Lumina Images - stock.adobe.com (Lumina Images) Millennial-Mutter.

• schon etwas älter

• gutes Einkommen

• sehr familienorientiert

• wissbegierig

• ist online sehr aktiv

• betreibt Sport

• sehr sozial

• reist gerne

• verwöhnt ihr Kind (c) Getty Images/iStockphoto (Choreograph) Der Klassische.

• schon älter

• trifft sich zum Kaffee und nicht im Chat

• liest Bücher

• ist kaum online

• unabhängig

• selbstbewusst

• karitativ engagiert (c) Impact Photography - stock.adobe.com Der Gadget-Guru.

• männlich dominiert

• oftmals single

• überdurchschnittlich hohes Einkommen

• erfolgreich

• selbstbewusst

• aktiv in sozialen Medien

• besitzt alle technischen Spielereien (c) alphaspirit - Fotolia Der Anti-Millennial.

• eher weiblich

• konservativ und ortsgebunden

• fühlt sich zu Hause bei der Familie am wohlsten

• gibt nicht mehr Geld für ökologisch wertvolle oder nachhaltige Produkte aus (c) Monkey Business - Fotolia (Monkey Business Images) Der grüne Millennial.

• männlich dominiert

• Vollzeitstudent

• gesunder und nachhaltiger Lebensstil

• ist in den sozialen Medien sehr aktiv

• meist handelt es sich um anlassbezogenen Content (Umwelt- oder Tierschutz) (c) Robert Kneschke - Fotolia (Robert Kneschke) 1 /6

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.