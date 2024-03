Gerade erst wurde der Restaurantführer Falstaff veröffentlicht, schon bekommen Feinschmecker den nächsten Guide in die Hand. Auch das Magazin „A la Carte“ bringt jährlich einen Restaurantführer heraus, der soeben präsentiert wurde. Für diese Top-100-Liste besuchen Tester anonym etwa 130 von der Redaktion nominierte Restaurants. Nur im Top-100-Ranking werden Punkte und dazugehörige Sterne vergeben. Alle anderen Lokal-Adressen werden mit einer Kurzinfo versehen und sollen als ausdrückliche Empfehlung für einen Besuch verstanden werden.

Manuel Ressi vom Bärenwirt in Hermagor ist auf dem starken zweiten Platz im Kärnten-Ranking. © Weichselbraun Helmuth

In Kärnten über den Platz an der Spitze freuen darf sich Hubert Wallner mit seinem Restaurant am Wörthersee in Maria Wörth. Wie auch schon in der Bewertung des Falstaff, liegt das Restaurant von Wallner im Kärnten-Ranking an erster Stelle. Dicht gefolgt von Hannes Müller, der in der Forelle am Weißensee nach wie vor für seine naturverbundene Küche gefeiert wird. Auch in diesem Jahr über einen Platz am Stockerl freuen darf sich Manuel Ressi vom Bärenwirt in Hermagor.

Stefan Lastin von der Gamskogelhütte am Katschberg. © Dieter Kulmer

Neu in der Liste in diesem Jahr und gleich auf dem sechsten Platz in Kärnten eingestiegen ist Stefan Lastin von der Gamskogelhütte am Katschberg. Auch in Klagenfurt darf man sich freuen. Neu mit dabei: das „Dolce Vita“ von Stephan Vadnjal. Nach wie vor auf dem vierten Platz das „Moritz“ von Roman Pichler in Grafenstein und auf den fünften Platz geschafft hat es in diesem Jahr das Fischrestaurant Sicher in Tainach.

Gesamtösterreichisch gesehen gibt es an der Spitze des Rankings keine Überraschungen. Das Steirereck in Wien ist die klare Nummer 1. Die Top 5 komplettieren Konstantin Filippou (Wien), Andreas Döllerer (Golling), Thomas Dorfer (Landhaus Bacher in Mautern) und Lukas Nagl (Bootshaus in Traunkirchen).

Heinz Reitbauer Steirereck im Stadtpark Wien © KK

Neu im Guide: die „A la Carte-Chef-Frage“. Heimische Gastronomiebetriebe wurden dafür um Einschätzungen bezüglich beste Restaurants, Küchenchefs, Sommeliers und Gastgeber gefragt. Die Ergebnisse aus diesem Voting bestätigen im Grunde die von verschiedenen Medien in Österreich angefertigten Rankings.