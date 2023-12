Wer Rosa mit Orange mischt, erhält die Pantone-Farbe des Jahres 2024: „Peach Fuzz“. Inneren Frieden, Nähe und Verbundenheit soll die warme, elegante Farbe laut Pantone-Institut ausstrahlen, Dinge, die nach einem krisengebeutelten Jahr 2023 für die kommenden 365 Tage durchaus wünschenswert wären. „Es ist ein Farbton, der Mitgefühl ausstrahlt, eine taktile Umarmung bietet und mühelos eine Brücke zwischen dem Jungen und dem Zeitlosen schlägt“, heißt es seitens des Institutes. Damit löst die Farbe Vorgänger „Viva Magenta“ ab und lässt sich in einem deutlich weicheren, subtileren Bereich des Farbspektrums nieder.

Auch auf den Laufstegen hatte „Peach Fuzz“ bereits seinen großen Auftritt, in Frühling/Sommer-Kollektionen von Marken wie Zimmermann und Balmain wurde die Pantone-Farbe unter anderem mit Pastell-Gelb und Braun kombiniert. Der pastellige Pfirsich-Ton lässt sich aber auch als monochromer Look alltagstauglich gestalten. Die sanfte Farbe wirkt, anders wie das knallige „Viva Magenta“ auch Ton-in-Ton nicht aufdringlich und verbreitet in der kalten Jahreszeit sommerliche Frische. Mit „Peach Fuzz“ entwickelt sich auch der Trend weiter, dass sich Herrenmode immer weiter klassischer Genderzuschreibungen entzieht. Der Pastell-Ton schafft es aus diesem Grund auch bei den Männern auf den Laufsteg und wird sich in Form von leichten Stoffen und weichen Jerseys auch in den Herren-Regalen in den Geschäften niederlassen.

Deko und Handys in der Trendfarbe

Neben der Modewelt greift auch der Beauty- und Interior-Bereich die Farbe des Jahres auf, Pantone kooperierte dahingehend mit Unternehmen wie Spoonflower und Ruggable, um Tapeten und Teppiche in der Trendfarbe zu entwerfen. Der Technologie-Riese Motorola brachte ebenfalls ein Handy in der Farbe des Jahres 2024 auf den Markt.