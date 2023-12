Neues Jahr, neue Vorsätze, neue Anfänge heißt es immer – in der Mode bedeutet ein Jahreswechsel nicht immer auch einen Umschwung in der Trendszene. Vieles bleibt, wird neu gedacht oder wieder hervorgekramt, circa alle 20 Jahre wiederholt sich der Mode-Zyklus, gut erkennbar an den 90er-Jahren, die in den Geschäften vor allem im vergangenen Jahr ihr Revival feierten. Zwar muss mit dem neuen Jahr nicht der gesamte Kleiderschrank neu erfunden werden, der Jahreswechsel bietet sich aber dennoch dazu an, sich Gedanken zu machen, welche Trends hinüber nach 2024 mitgenommen werden und bei welchen es sich lohnt, sie im Schrank zu lassen.

Einen Trend, der die 90er-Jahre definierte und 2023 sein großes Comeback feierte: Tief sitzende Jeans. Die sogenannten Low Waist Jeans wurden zwei Jahrzehnte lang verteufelt, vor allem, nachdem Models wie Kate Moss mit ihnen unter anderem bis in die 2000er-Jahre den sogenannten Heroin-Chic verkörperte. Ein Trend, der sich durch extremen Schlankheitswahn auszeichnete. Seit Jahren versuchen Frauen sich im Sinne der Body-Positivity gegen unrealistische Schönheitsideale stark zu machen und ein realistischeres Körperbild zu forcieren, die gefeierte Rückkehr der Low Waist Jeans auf Laufstegen und um den Globus mutet in dem Zusammenhang eher wie ein Rückschlag an. Der Hosentrend schließt einen großen Bevölkerungsanteil von vornherein aus, weswegen die neu entfachte Flamme für den Low Waist-Schnitt wohl nicht ewig in den Regalen halten wird – zumindest nicht bei den Durschschnittskäuferinnen.

Low Waist-Hosen waren 2023 im Trend © Melodie Jeng

Bequem ist Trend

Dem Gegenüber steht ein anderer Trend aus dem späten 20. Jahrhundert, die Schlaghosen. Weite Hosenbeine, die bei den Trägerinnen und Trägern bis zum Boden reichen und mit Plattform-Schuhen oder Sneakern kombiniert werden, lassen nicht nur die Beine länger wirken, sondern sind dazu auch noch richtig bequem. Ob Bluse, T-Shirt, Pullover oder Crop Top, die Hosen, die es in allen Farben und Stoffen gibt, sind ein praktischer Allrounder für jeden Tag und gehören als Basic-Teil zudem in jede sogenannte Capsule Wardrobe. Auch Oversized-Blazer fallen in die Kategorie bleibender Trend und ergeben gemeinsam mit den weiten Hosen gleichzeitig einen lässigen Alltagslook mit „Casual Chic“. In gedeckten Farben lassen sich die Teile sowohl mit Knallfarben als auch Schwarz und Weiß leicht kombinieren und sind zudem für jede Körperform passend.

Oversized-Blazer und weite Jeans sind auch 2024 noch hoch im Kurs © Gotham

Eine Farbe, die allerdings ab 2024 erst einmal im Schrank bleiben darf, ist Pink. Der Hollywood-Film „Barbie“ dominierte nicht nur die Kulturszene, sondern beeinflusste auch das Modejahr 2023 nachhaltig. Das Ergebnis: „Barbie-Core“. Die knallige Farbe schlich sich durch den Filmstart in beinahe jeden Kleiderschrank, eigene „Barbie“-Kollektionen befeuerten das Wachstum des Trends noch zusätzlich. Mit dem Ende von 2023 hat sich die Modewelt auch an Pink ein wenig sattgesehen.

Die Trendfarbe Rot kehrte 2023 zurück und bleibt weiterhin ein Hingucker © Bellocqimages/Bauer-Griffin

Disco-Kugel im Kleiderschrank

Neben der Pantone-Farbe des Jahres, „Pfirsichflaum“ oder „Peach Fuzz“, macht sich 2024 eine Farbe breit, die bereits in diesem Jahr um Aufmerksamkeit ritterte. Rot in all seinen Nuancen wird auch im neuen Jahr eine Hingucker-Farbe bleiben. Adidas feierten unter anderem mit knallroten Gazelles 2023 einen Verkaufsschlager. Der Schuh, der ebenfalls aus den 90er-Jahren stammt, steht vor allem seit der Tour des Musikers Harry Styles wieder im Scheinwerfer-Licht, der in Adidas Gazelles seine Welttournee bestritt. Als Farbtupfer macht sich die Farbe aber nicht nur an den Füßen gut, sie peppt als Accessoire auch jeden klassisch erdfarbenen Look auf. Wer es ausgefallener mag, wird 2024 auf seine Kosten kommen, denn Kleidung in Metallic-Optik ist wieder en vogue. Schimmernde Stoffe, die mit Disco-Kugeln wetteifern, bringen eine große Portion Schimmer und Glamour in das neue Jahr.

2024 wird es schimmernd - Metallic-Optik kehrt zurück © Valentina Frugiuele