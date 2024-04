Die Kleine Zeitung ist in der Steiermark, Kärnten und Osttirol die klare Nummer eins: 536.000 Leserinnen und Leser (358.000 in der Steiermark, 178.000 in Kärnten und Osttirol) greifen täglich zu ihrer „Kleinen“, das ergibt in der Steiermark eine Reichweite von 33,1 Prozent und in Kärnten von 34,9 Prozent. Die Zahlen stammen aus der gestern veröffentlichten Media Analyse (MA) für das Jahr 2023, die mit einer Weiterentwicklung aufwartete: Neu ist die Ausweisung der Markenreichweite (CrossMediaReach), die auch Web- und App-Nutzung mit einschließt. Dadurch ergibt sich ein klares Bild: Crossmedial kommt die Kleine Zeitung in der Steiermark damit sogar auf 440.000 (40,7 Prozent Reichweite) und in Kärnten auf 209.000 Leserinnen und Leser (40,9 Prozent Reichweite), österreichweit sind es 758.000 (Reichweite: 9,9 Prozent).