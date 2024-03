Fake News! Sie plaudern vom Podium des Theaters am Lend über die gute, ja die allerbeste Zeit. Damals, 2003, im Zauber des Kulturhauptstadtjahres, feierten sie mit ihrer „Tellerrandgruppe“ Bühnenerfolge. Oder etwa nicht? Die Wahrheit ist in „Troll“ von brüchiger Statur, auf welche Art sie Autor Christian Winkler alias Franz von Strolchen zusammenbrechen lässt, ist spektakulär: alles Lüge, alles einerlei, alles erdichtet. Reichlich Theaternebel später finden sich die Darsteller als waschechte Trolle in einer Trollfabrik der frühen 00er-Jahre wieder, in einer abgeranzten Wohnung mit Ohrwürmern von Britney und Linkin Park.

Zaid Alsalame, Ivica Dimitrijevic, Nina Ortner und Musikerin Anna Anderluh spielen bekömmlich mit der Verantwortung von Betrügern und Betrogenen. Eigentlicher Star dieser Produktion ist allerdings jener Mann, der das fantastisch Absurde in eine grandiose Bilderwelt übersetzt: Markus Boxler schuf eine Atmosphäre, mit Windows XP, CD-Roms und Lavalampen-Charme. Daniel Hadler

Troll – The dark triad. Theater am Lend, Graz. 23., 24., 26., 27. März, 20 Uhr. Karten: Tel. 0664 844 35 99.