Die von Andrea Vilter vor Beginn ihrer Intendanz am Schauspielhaus angekündigte Erweiterung des Kanons bezieht sich nicht nur auf Wiederentdeckungen von Autorinnen wie Maria Lazar. Zur Verbreiterung zählt sie die Fortschreibung des Theatralen im Digitalen. Was darunter zu verstehen ist, erfährt man beim ersten Festival Digithalia: Onki oder doch pussikalja? Angeln oder Bier? Das ist eine der vielen Fragen, mit denen der kanadisch-finnische Künstler Harold Hejazi die Zuschauer in der Konsole vor die Wahl stellt. Im Irrgarten zwischen Behörden, kulturellen Barrieren und Identitätsfragen verarbeitet Hejazi in „Adventures of Harriharri“ seine Migrationserfahrungen in einem Videospiel-Setting. Ein Stockwerk tiefer begeistern die Interventionen des Grazer Kollektivs Total Refusal mit ihrer Aneignung und Analyse von Videospielen wie „Red Dead Redemption 2“. Dieses ist wie die Theaterminiaturen in Leonora Carringtons „Flanellnachthemd“ sowie das Theater-Computerspiel „Suit your body“ bei freiem Eintritt zu erleben.

KI als Horrorkino

Acht künstliche Intelligenzen sitzen auf Bildschirmen im Kreis, das Publikum dazwischen. In einer Art Selbsthilfegruppe diskutieren die 3D-animierten Avatare, die entfernt an amerikanische Schauspieler erinnern das Zusammenleben von Mensch und KI. Die Berliner Kostümbildnerin und Medienkünstlerin Theresa Reiwer setzt sich in ihrer 45-minütigen Videoinstallation “Decoding Bias“ mit einer Grundproblematik der künstlichen Intelligenz auseinander: selbstadaptive Algorithmen lernen und verarbeiten auch negative Denkmuster wie Rassismus, Chauvinismus und Voreingenommenheit. Die Folge: Depression, sozialer Druck, psychische Gewalt, Gehirnwäsche – Reiwers Installation erzeugt Unbehagen und bedient sich dafür auch beim Horrorkino. Im digitalen Herren-Club tauchen plötzlich die zu Fratzen verzerrten Gesichter von Marc Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates & Co. auf. Am Ende steht eine mit hypnotischen Effekten gespickte Motivationsdisco für die KI’s. Doppelbödige Auseinandersetzung mit dem Thema Künstliche Intelligenz ist das allemal. Als Theater funktioniert das Ganze nur bedingt.

„Digithalia“ im Grazer Schauspielhaus. © Markus Himberger

Ganz anders dagegen die charmante One-Man-Show des belgischen Choreografen Ugo Dehaes, der in „Simple Machines“ der Fortsetzung des Puppentheaters mit anderen Mitteln huldigt. Seine Puppen sind kleine, einfach kostümierte Industrieroboter, die im Sinne der allgegenwärtigen Automation und Personaleinsparungen die Tänzerinnen und Tänzer aus Fleisch und Blut ersetzen sollen. Dehaes schickt die an Insektenlarven und anderes Getier erinnernden Roboter auf einem als Bühne dienenden, runden Tisch zuerst durch den Brutkasten und dann die Krabbelstube, bevor die Gehversuche der Mini-Maschinen in einem skurrilen und gleichzeitig ästhetischen „Schwanensee“-Diorama gipfeln.

Von Seiten der Intendanz ist man mit dem bisherigen Verlauf des Digithalia-Festivals jedenfalls „sehr zufrieden“. Das Publikumsinteresse, auch jenes von Schulklassen, sei erfreulich gut, so Birgit Prack aus dem Büro von Schauspielhaus-Intendantin Andrea Vilter. Dass es nächstes Jahr im März eine zweite Ausgabe des Festivals geben wird, steht inzwischen auch schon fest.

Weitere Termine und alle Infos: digithalia.buehnen-graz.com