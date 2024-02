Die Tricks mit den Preisen

Vielleicht haben Sie die Erfahrung auch schon gemacht: Sie suchen am Smartphone nach einem Flug- oder Zugticket und müssen feststellen, dass es dort günstiger ist als das Angebot, das Sie gleichzeitig über den Laptop finden. „Dynamic Pricing“ lautet das System dahinter, das immer mehr Dienstleister übernehmen. Moderator Johannes Schmer-Galunder hat sich angesehen, wo für Konsumenten die Fallstricke dieser Praxis sind und wie man profitiert.

20.15 Uhr, ORF III

Die Tricks mit den Preisen © ORF

Lebenslinien

Vor knapp 60 Jahren stellte sie sich als Winnetou der Öffentlichkeit vor und blieb dieser bis heute erhalten. Die beliebte Fernsehveteranin Uschi Glas wird am Samstag 80 Jahre jung. Die Sendung blickt zurück auf Lebensweg und Karriere der Deutschen.

22 Uhr, Bayerischer Rundfunk

Biester

In der Vorwoche mit einer durchwachsenen linearen Quote (im Schnitt 330.000 Zuschauer) gestartet, geht Uli Brées Geschichte über die vier ungleichen jungen Frauen mit einer Doppelfolge weiter. Wer nicht warten möchte, kann die gesamte Staffel bereits online abrufen.

ORF TVthek/ORF ON

James Bond: Spectre

Wer sich die Wartezeit auf den nächsten, nicht absehbaren Bond-Film verkürzen will: Daniel Craigs drittes Actionabenteuer (2015).

22.35 Uhr, ATV

G‘sund in Österreich

Wer will nicht gesund alt werden, um den Lebensabend genießen zu können? Insofern ist das Sendungsthema durchaus massentauglich: ORF-Moderatorin (und frühere Miss Austria) Christine Reiler holt für das Publikum Tipps ein, was jeder Einzelne beitragen kann.

21.05 Uhr, ORF 2

Bergwelten: Die Julischen Alpen

Erwandert, erklettert und überflogen: Mit spektakulären Bildern bietet sich diese Bergdoku über Triglav, Mangart und Co an. 20.15 Uhr, ServusTV