Ich bin dagegen, gegen alles zu sein. Ich bin für die Fülle, das Übermaß, das Maßlose. Der Exzess des Habens ist Teil meines Seins und „Wer nicht genießt, ist ungenießbar“ von Konstantin Wecker mein Signature-Song: „Da ist ein Himmel, und der will schon lange eingenommen sein. An diesem Höhenflug der Lust muss ich doch auch beteiligt sein!“ Ach, wie stürmisch und drängend. Ach, wie lange schon her. Dem lustvollen Höhenflug der Jugend folgte der lädierte Tiefflug des Älterwerdens; dem Himmel der Heilerde für die malträtierten Innereien. Und dann kam Buddha. Siddhartha, der geläuterte Überfluss-Prinz, sollte mich endgültig vom Laster des „zuviel“ befreien.